دوري الممتاز: كبز – نفطجي 0-1

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

حل نفطجي الباكوي ضيفا على كبز الكنجوي في مباراة أولى من اليوم الثاني للجولة التاسعة من دوري توباز الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب كنجة المركزي بقيادة الحكم أقايف شهدت هدفا يتيما في الشوط الأول حيث سجل الهدف ابيشوف في د41.

وأوضح أن الضيف تمكن من الحفاظ على مرماه نظيفا ليحقق فوزا ثالثا على التوالي ما رفعه إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط بينما يظل كبز في نهاية الترتيب برصيد 4 نقاط.