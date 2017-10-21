دوري الممتاز: سومغايت – زيرة 2-1
AzerTAg.az
٢١.١٠.٢٠١٧ [١٩:٢٢]
باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج
تنافس سومغايت مع ضيفه زيرة في مباراة ثانية أخيرة لليوم الثاني للجولة التاسعة من دوري توباز الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.
وابلغ مراسل أذرتاج أن لاعب زيرة ساديو فتح الحساب في د4 من مباراة منظمة لدى ملعب كابتال بانك ارينا في سومغايت بقيادة الحكم محمدوف وسوى الحساب يونانوف في د37.
وفي الوقت القاتل تمكن سومغايت صاحب الأرض من تسجيل هدف الفوز في د83 عن طريق حسينوف.
وبهذه النتيجة عزز سومغايت موقفه في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.
ويتصدر الترتيب قراباغ برصيد 19 نقطة ويليه زيرة 18 نقطة وغابالا ثالثا 16 نقطة.
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