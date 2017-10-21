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    مراسل أذرتاج: نتائج الاستطلاع للخروج في الانتخابات البلدية في جورجيا

    ٢١.١٠.٢٠١٧ [٢٢:١٥‎]

    تبيليسي، 21 أكتوبر، أذرتاج

    يتقدم حزب الحلم الجورجي جورجيا الديمقراطية الحاكم في نتائج أولى للاستطلاعات للخروج في الانتخابات البلدية في البلد.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن نتائج الاستطلاع للرأي الذي أقامته منظمة اديسون ريتشير تشير إلى تقدم الحزب الحاكم بالحصول على 58 في المائة من أصوات الناخبين.

    وأضاف أن أحزاب الحركة الوطنية الموحدة حصل على 16 في المائة وجورجيا الأوروبية على 9 في المائة وتحالف محبي المواطنة على 5 بالمائة.

    كما تدل نتائج أولى على انتخاب وزير الطاقة السابق كاخي كالادزي عمدة للعاصمة تبيليسي حيث حصل على 54 في المائة من الأصوات.

    وزاد أن 40 في المائة من الناخبين اقبلوا على مراكز الاقتراع.

    AZERTAG.AZ :مراسل أذرتاج: نتائج الاستطلاع للخروج في الانتخابات البلدية في جورجيا
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