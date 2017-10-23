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    اقتصاد


    استمرار زيادة سعر النفط

    ٢٣.١٠.٢٠١٧ [١٠:٢٨]

    باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

    يستمر ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمية

    أفادت أذرتاج أن سعر برميل النفط من نوع لايت كان 52.10 دولار بعد ارتفاعه قدر 0.26 دولار في بورصة نيويورك التجارية نايمكس.

    وبلغ سعر برميل النفط من نوع برنت 57.89 دولار بعد زيادته قدر 0.14 دولار في بورصة انتركونتيننتال للعقود الآجلة في لندن.

    AZERTAG.AZ : استمرار زيادة سعر النفط
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