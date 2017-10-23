تخفيضات مهرجانية في "بوما"

باكو، 23 أكتوبر (اذرتاج).

تعرض "بوما" تخفيضات خاصة لروادها خلال فترة مهرجان باكو للتسوق حتى 15 نوفمبر.

تصل التخفيضات الى 50 % للاحذية والالبسة و30% لأكسيسوارات . الى جانب ذلك، فإن المشترين الذين يحصلون على اليانصيبات بعد استخدامهم نظام الاعفاء عن ضريبة القيمة المضافة في مهرجان باكو للتسوق يتمكنون من الاستمتاع بفرصة نيل هدايا خاصة.

ينتظر "بوما" زبائنه في متجر واقع في مركز بارك سينتر التجاري".

يذكر ان مهرجان باكو للتسوق يستمر حتى 15 نوفمبر. ونظمت النسخة الاولى من المهرجان خلال فترة 10 ابريل و10 مايو لهذا العام.