القوات المسلحة لارمينيا تخرق الهدنة 132 مرة

باكو، 23 أكتوبر (ارتاج).

خرقت القوات المسلحة لارمينيا حالة وقف اطلاق النار 132 مرة في مختلف الاتجاهات في خط الجبهة مستخدمة الرشاشات الكبيرة العيار.

افادت أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الاذربيجانية ان وحدات القوات الارمينية المسلحة اطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية شاوارشاوان لمحافظة نويمبريان الارمينية وقرية بارافاكار لمحافظة ايجيوان الارمينية والمرتفعات على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرية كوهنه قيشلاق لمحافظة اغسطافا الاذربيجانية وقريتي فرحلي وجعفرلي لمحافظة قازاخ الاذربيجانية، ومن مواقعها الواقعة في قرى موسيسقيخ وجيناري وآيقدزور لمحافظة بيرد الارمينية والمرتفعات على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرى اغدام واغبولاق ومونجوقلو وقارالار لمحافظة تووز، ومن مواقعها الواقعة في محافظة كراسنوسيلسك على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرية زمانلي لمحافظة كاداباي والمرتفعات.

كما تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني في قريتي كويارخ وجيلابورت لمحافظة تارتار وقرى تاغيبايلي وشيخلار وباش قروند وجواهرلي وعابدينلي وقاراقاشلي وآجارلي ويوسفجانلي ومرزيلي لمحافظة اغدام وقرية كوراباتكينو لمحافظة خوجاوند وقرى أشاغي ويسللي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبايلي وقورقان وكوردلار لمحافظة فضولي وقرية مهديلي لمحافظة جبرائل والمرتفعات في محافظات جورانبوي وتارتار وآغدام وخوجاوند وفضولي.