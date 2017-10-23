وزير الخارجية الاذربيجاني في زيارة ايطاليا

باكو، 23 أكتوبر (أذرتاج).

وصل وزير الخارجية الاذربيجاني إلمار محمدياروف في زيارة عمل الى ايطاليا للمشاركة في مؤتمر سينعقد في الفترة ما بين 24-25 أكتوبر تحت عنوان "تعزيز الامن في البحر الابيض المتوسط والتعاون في عصر تدفق المهاجرين واللاجئين"، ذلك ضمن برنامج التعاون من اجل الشراكة في البحر الابيض المتوسط لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي.

افادت أذرتاج نقلا وزارة الخارجية ان الوزير محمدياروف سيلتقي خلال الزيارة مع العديد من المسئولين ايضا.