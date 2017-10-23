مصر تستضيف المنتدى العالمي للشباب

باكو، 23 أكتوبر (اذرتاج).

ينطلق المنتدى العالمي للشباب على "أرض السلام" في 4 من شهر نوفمبر. يتحاور 3 آلاف ضيف من مختلف أنحاء العالم في شرم الشيخ. ويشارك في المنتدى جميع المنظمات الشبابية من كل قارات العالم ورؤساء دول وشخصيات عالمية.

سيتم افتتاح فعاليات المنتدى تحت قبة تطل على البحر يتم تنفيذها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتشبه قبة جامعة القاهرة تعلوها الكرة الأرضية بداخلها شاشات عرض.

يمثل المنتدى رسالة حضارية شاملة من مصر، تؤكد أن الشعب المصري وخاصة الشرائح الشبابية منحاز إلى قيم التواصل الإنساني والحضاري.

سيستعرض المنتدى التجارب الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعرض تجارب شبابية مبتكرة في مجال ريادة الأعمال، ومناقشة تأثير التكنولوجيا على واقع الشباب، ودور المرأة في ودائر صناعة القرار، وكيفية تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لها. سيواصل المنتدى فعاليته بين فترة من 4-9 نوفمبر.

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقته الكاملة في شباب مصر لتنظيم هذا المنتدى، دون الاستعانة بأي تجربة غير مصرية وهو ما يمثل جرأة كبيرة في القرار.