    • / مجتمع

    مجتمع


    مصر تستضيف المنتدى العالمي للشباب

    ٢٣.١٠.٢٠١٧ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 23 أكتوبر (اذرتاج).

    ينطلق المنتدى العالمي للشباب على "أرض السلام" في 4 من شهر نوفمبر. يتحاور 3 آلاف ضيف من مختلف أنحاء العالم في شرم الشيخ. ويشارك في المنتدى جميع المنظمات الشبابية من كل قارات العالم ورؤساء دول وشخصيات عالمية.

    سيتم افتتاح فعاليات المنتدى تحت قبة تطل على البحر يتم تنفيذها لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتشبه قبة جامعة القاهرة تعلوها الكرة الأرضية بداخلها شاشات عرض.

    يمثل المنتدى رسالة حضارية شاملة من مصر، تؤكد أن الشعب المصري وخاصة الشرائح الشبابية منحاز إلى قيم التواصل الإنساني والحضاري.

    سيستعرض المنتدى التجارب الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعرض تجارب شبابية مبتكرة في مجال ريادة الأعمال، ومناقشة تأثير التكنولوجيا على واقع الشباب، ودور المرأة في ودائر صناعة القرار، وكيفية تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لها. سيواصل المنتدى فعاليته بين فترة من 4-9 نوفمبر.

    وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقته الكاملة في شباب مصر لتنظيم هذا المنتدى، دون الاستعانة بأي تجربة غير مصرية وهو ما يمثل جرأة كبيرة في القرار.

    AZERTAG.AZ :مصر تستضيف المنتدى العالمي للشباب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.١٠.٢٠١٧ [٢١:٠٥‎]
    مراسل أذرتاج: حصاد مقاعد أبناء الجلدة في الانتخابات البلدية في جورجيا
    ٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٨:٢٣]
    أسرة سفارة كوريا تزور مدينة اللاجئين في قصبة ماسازير برفقة الشركات الكورية
    ١٣.١٠.٢٠١٧ [١٦:٣١]
    عقد مؤتمر نموذج أذربيجان للتضامن الاسلامي في باكو
    ٢٢.٠٩.٢٠١٧ [١٧:٥‎٨]
    مشاركو المؤتمر العلمي العملي الدولي يزورون ضريح حيدر علييف
    مصر تستضيف المنتدى العالمي للشباب