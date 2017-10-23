تشييع جثمان شهيد الواجب بطلق ناري جراء استفزاز أرمينيا الحربي

ساعتلي، 23 أكتوبر، أذرتاج

تدفق حشد كبير في تشييع جثمان شهيد الواجب جبار فروع الدين زينالوف مجند القوات المسلحة الأذربيجانية مصابا بطلقات نارية جراء استفزاز قوات الاحتلال الأرميني بالإخلال بنظام وقف اطلاق النار عصر اليوم في مقبرة قرية حيدر أباد بمحافظة ساعتلي الأذربيجانية.

وابلغ مراسل أذرتاج أن حفل دفن الشهيد زينالوف شارك فيه ذوو الشهيد وأفراد الوحدة العسكرية التي كان يؤدي فيها الخدمة العسكرية من الجنود والقادة ورئاسة محافظة ساعتلي وضباط كبار من وزارة الدفاع وخدمة التجنيد والتعبئة.

وأضاف أن علم الدولة الذي كسي به تابوت شهيد الواجب سلم إلى والده.

إثر مواراة جثمان الشهيد الثرى قدم أفراد الحظيرة تحية عسكرية بطلقات نارية ثم وضعت أكاليل

وزهور على قبره.

يذكر أن جندي الدفاع الأذربيجاني جبار فروع الدين زينالوف من مواليد 1999م استشهد في 22 أكتوبر الحالي.