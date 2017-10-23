دوري الدرجة الأولى: خزر – الجيش الرياضي 1-1

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

اختتمت الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة الختامية نظمت على ملعب أذال أرينا بين خزر والجيش الرياضي بقيادة الحكم حسنوف.

وأضاف أن الجيش الرياضي ما استطاع الحفاظ على هدف فوز مسجل لصالحه من قبل حذييف في د32 حيث تمكن خزر من تعديل الحساب في 72 عن طريق علييف.

وبهذه النتيجة ارتفع الجيش الرياضي إلى المركز الرابع برصيد 7 نقاط فيما استقر خزر في المركز السادس بصريد 5 نقاط.