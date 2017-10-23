معهد المواصفات الأذربيجاني يوقع مذكرة تفاهم مع هيئة التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

وقعت مذكرة تفاهم بين معهد المواصفات الأذربيجانية وهيئة التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول التعاون الفني التقني.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان المعهد أن المذكرة موقع عليها على هامش منتدى الأعمال المقام في باكو بين أذربيجان والبلدان الأعضاء لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجاء فيه أن الوثيقة تحمل إمضاءي المدير العام للمعهد نامق تقييف والأمين العام لهيئة التقييس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية معالي الأستاذ نبيل ملا.

وتتضمن مذكرة التفاهم تشجيع التعاون في مجال المعايير والمواصفات والتقييس بين الطرفين وتبادل المستندات المعيارية وفهارس التقييس والمواصفات وخطط الفعاليات والكوادر والموظفين والاعتراف المتبادل بشهادات وموافقات وتصريحات وتنظيم مشترك لندوات وتدريبات وزيارات خبراء وغيرها من المجالات المهمة ذات الاهتمام المشترك.