دوري الممتاز: غابالا – قراباغ 1-0

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

اختتمت الجولة التاسعة لدوري توباز الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن قراباغ الأغدامي حل ضيفا على غابالا في اخر مباريات الجولة على ملعب غابالا المركزي بإدارة الحكم باشايف.

وأوضح أن هدف المباراة اليتيم مسجل من جانب محمدوف في مقتبل الشوط الأول د8 ورغم هجمات متعددة لكلا الطرفين لم يتغير الحساب إلى النهاية.

وبهذه الهزيمة أشرك قراباغ منافسه غابالا في صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة لكل منهما علما بان قراباغ أولا بعدد المباريات الناقص.