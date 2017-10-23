جبرائيل، 23 أكتوبر، أذرتاج

أصبحت مجموعة من أسرة وكالة أذرتاج وفدا تاليا من سلاسل الضيوف من أبناء الوطن الغالي الذين يزورون قرية جوجوق مرجانلي بعد تحريرها من وطأة الاحتلال الأرميني خلال أحداث أبريل نيسان 2016م ليشهدوا بأعينهم مدى أعمال إعادة البناء والإصلاح الشامل في القرية بقرار جمهوري أصدره الرئيس إلهام علييف لإعادة تأهيل وإسكان تلك الأراضي التي كانت تئن تحت الاحتلال الأرميني مدة 24 سنة أخيرة.

وابلغ مراسل أذرتاج أن زيارة القرية استهلت يوم الخريف المشمس 22 أكتوبر تشرين الأول بالأمس بوقفة دقيقة حداد عند نصب تذكاري لذكرى شهداء أبريل بجانب الطريق البري الواصل من قصبة هوراديز إلى قرية جوجوق مرجانلي الوحيدة التي استعادها أذربيجان من جميع محافظة جبرائيل من الاحتلال الأرميني حاليا حيث تم إحياء ذكراهم باحترام وأدعية.

ثم زارت أعضاء أذرتاج مدرسة جوجوق مرجانلي المتوسطة الثانوية باسم الشهيد نوروز أصلانوف، تلك المدرسة التي نبيت من جديد فيها قبل شهرين تنفيذ لمهام القرار الجمهوري المذكور ليدق جرس الدرس في محافظة جبرائيل بعد 24 سنة بتخطي 16 مدرسا ومدرسة عتبة المدرسة لأداء التعليم والتدريس لنحو 60 تلميذا وتلميذة. وعلى الرغم من موافقة يوم الزيارة يوم الأحد، يوم العطلة في المدارس، فسارع معظمهم إلى ملاقاة أسرة أذرتاج لمشارطهم افراحهم وسعادتهم.

وتخليدا لذكرى هذه الزيارة زرع أسرة أذرتاج في فناء المدرسة صنوبرة ائلدار.

كما تفقد أعضاء الأسرة مسجد جوجوق مرجانلي المبني في القرية ضمن اعمال إعادة البناء الشامل نظير مسجد شوشا المحتل ودعوا الله تعالى ليفرج عن المسلمين ويمن على البلد المسلم أن يحرر أراضيها من وطأة الاحتلال وكذلك أرواح الشهداء أبناء الوطن.

ثم تفقد صحفيون سير أعمال البناء والإعمار الجاري في القرية.