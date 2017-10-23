    • / رياضة

    رياضة


    دوري الأندية الرديفة: نتائج الجولة التاسعة

    ٢٣.١٠.٢٠١٧ [١٩:٠٠]

    باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

    أعلن دوري كرة القدم للمحترفين عن نتائج مباريات الجولة التاسعة لدوري الأندية الرديفة للتي تتنافس في دوري أذربيجان الممتاز توباز.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن صبائل فاز على انتر 2-1 في مباراة منظمة على ملعب بناء بقيادة الحكم خاصييف فيما خسر كبز أمام نفطجي في إستاد يفلاخ المركزي بإدارة الحكم كويتشايسكي 0-1.

    وزد أن زيرة حقق خارج أرضه فوزا على سومغايت في ملعب كابيتال بنك أرينا قيادة الحكم يونسوف 0-1 بينما تغلب قراباغ الأغدامي 2-1 على مضيفه غابالا.

    وأضاف أن ترتيب الأندية يتصدره غابالا برصيد 24 نقطة ويليه زيرة برصيد 18 نقطة ثانيا وصبائل برصيد 14 نقطة ثالثا.

    AZERTAG.AZ :دوري الأندية الرديفة: نتائج الجولة التاسعة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١٠.٢٠١٧ [٢١:٣٤]
    دوري الدرجة الأولى: جدول الجولة الـ 5
    ٢٥‎.١٠.٢٠١٧ [٢١:٢٧]
    اللجنة التأديبية تبحث مخالفات في الجولة الأخيرة وتعاقب اللاعبين المخالفين والأندية منعا وغرامة
    ٢٥‎.١٠.٢٠١٧ [٢١:٠٣]
    دوري الممتاز: جدول مباريات الجولة الـ 10
    ٢٣.١٠.٢٠١٧ [١٨:١١]
    دوري الممتاز: غابالا – قراباغ 1-0
    دوري الأندية الرديفة: نتائج الجولة التاسعة