دوري الأندية الرديفة: نتائج الجولة التاسعة
AzerTAg.az
٢٣.١٠.٢٠١٧ [١٩:٠٠]
باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج
أعلن دوري كرة القدم للمحترفين عن نتائج مباريات الجولة التاسعة لدوري الأندية الرديفة للتي تتنافس في دوري أذربيجان الممتاز توباز.
وابلغ مراسل أذرتاج أن صبائل فاز على انتر 2-1 في مباراة منظمة على ملعب بناء بقيادة الحكم خاصييف فيما خسر كبز أمام نفطجي في إستاد يفلاخ المركزي بإدارة الحكم كويتشايسكي 0-1.
وزد أن زيرة حقق خارج أرضه فوزا على سومغايت في ملعب كابيتال بنك أرينا قيادة الحكم يونسوف 0-1 بينما تغلب قراباغ الأغدامي 2-1 على مضيفه غابالا.
وأضاف أن ترتيب الأندية يتصدره غابالا برصيد 24 نقطة ويليه زيرة برصيد 18 نقطة ثانيا وصبائل برصيد 14 نقطة ثالثا.
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