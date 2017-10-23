دوري الأندية الرديفة: نتائج الجولة التاسعة

باكو، 23 أكتوبر، أذرتاج

أعلن دوري كرة القدم للمحترفين عن نتائج مباريات الجولة التاسعة لدوري الأندية الرديفة للتي تتنافس في دوري أذربيجان الممتاز توباز.

وابلغ مراسل أذرتاج أن صبائل فاز على انتر 2-1 في مباراة منظمة على ملعب بناء بقيادة الحكم خاصييف فيما خسر كبز أمام نفطجي في إستاد يفلاخ المركزي بإدارة الحكم كويتشايسكي 0-1.

وزد أن زيرة حقق خارج أرضه فوزا على سومغايت في ملعب كابيتال بنك أرينا قيادة الحكم يونسوف 0-1 بينما تغلب قراباغ الأغدامي 2-1 على مضيفه غابالا.

وأضاف أن ترتيب الأندية يتصدره غابالا برصيد 24 نقطة ويليه زيرة برصيد 18 نقطة ثانيا وصبائل برصيد 14 نقطة ثالثا.