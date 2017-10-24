القنصل الاذربيجاني الفخري في ألمانيا يصف مهرجان باكو للتسوق بالمبادرة الناجحة

باكو، 24 أكتوبر (أذرتاج).

وصف القنصل الأذربيجاني الفخري في ألمانيا أوتو هاوسير في تصريح له لموقع المهرجان الرسمي على شبكة الانترنت بمهرجان باكو للتسوق بالمبادرة الناجحة جدا.

وقال أوتو هاوسير المتحدث الرسمي السابق للمستشار الألماني السابق هيلموت كول انه واثق تماما بان العالم يعرف المهرجان اكثر على مر الزمان، بالتالي سيساهم في استقطاب المزيد من السياح الى اذربيجان التي تملك امكانيات سياحية كبيرة. كما اضاف هاوسر ان مبادرة تنظيم هذا المهرجان جاءت في موعدها.