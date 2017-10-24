خاتشماز، 24 أكتوبر، أذرتاج بناء مبنى لمؤسسة إنتاج السجاد تابع لشركة أذر خالجه ليكون فرعا لها في محافظة خاتشماز شمال البلاد مستكمل بقرية قراداغ بودوق على مساحة 1051 م2. وابلغ مراسل أذرتاج أن المبنى الواقع بجانب الطريق البري الواصل بين كندوف ويالاما يضم صالة الحياكة وورشة عمل ومطعم ومستودع وغرفا خاصة للرسم والتصميم والعيادة الطبية والإدارة. وتنظم شركة أذر خالجه في المبنى الفرعي دورات حياكة السجاد وتؤثر الشركة بمشاركة نسوة مقيمين بالمناطق الشمالية حيث من المخطط لتوظيف 160 امرأة بالعمل في المؤسسة عقب التدشين قريبا.

AZERTAG.AZ : استكمال بناء مؤسسة إنتاج السجاد في خاتشماز

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