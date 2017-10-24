هيئة الإحصاء تعلن زيادة عائدات وكالات سياحية ومشغلات الجولات السياحية في النصف الأول

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

قالت هيئة الإحصاء في بيان إن عائدات وأرباح وكالات سياحية ومشغلات الجولات السياحية نمت في الفترة ما بين يناير ويونيو العام الحالي بنسبة 13.1 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 22.4 مليون مانات.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن بيان الإحصاء أن هذه المؤسسات قدمت خدمات لأكثر من 29.7 ألف سائح وهو أكثر بنسبة 6.5 في المائة عن مؤشر الفترة نفسها من العام المنصرم. وأشارت إلى أن 19.9 ألفا من السائحين المتلقين الخدمات السياحية هم الأجانب و6.3 آلاف منهم هم المواطنون المحليون الذين قاموا بجولات سياحية داخل البلد و3.5 آلاف سائح من الذين لا جنسية لهم من الوافدين.