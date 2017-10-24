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    رئيس برلمان عموم إفريقيا يزور ضريح الزعيم العام ومقابر الشهداء

    ٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٦:١٥‎]

    باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

    زار رئيس برلمان عموم إفريقيا روجير نكودو دانغ في 24 أكتوبر اليوم ضريح الزعيم القومي للشعب الأذربيجاني حيدر علييف مؤسس أذربيجان الحديث ووضع إكليلا من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

    وأبلغت مراسلة أذرتاج أن رئيس برلمان عموم إفريقيا روجير دانغ وضع باقات من الزهور على قبر الأكاديمية ظريفا علييفا عالمة أمراض العيون الشهيرة تخليدا لذكراها.

    كما زار الضيوف مقابر أبناء الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي" إجلالا لذكراهم.

    ثم شاهدوا منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت لهم معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.

    AZERTAG.AZ :رئيس برلمان عموم إفريقيا يزور ضريح الزعيم العام ومقابر الشهداء
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