رئيس أوكرانيا يؤكد عدم تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة
AzerTAg.az
٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٦:٤٦]
كييف، 24 أكتوبر، أذرتاج
قال بترو بوروشينكو إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تنظم في أوكرانيا قبل المواعيد المحددة.
ونقل مراسل أذرتاج عن بوروشينكو رئيس أوكرانيا قوله في كلمة ألقاها في مجلس التنمية الإقليمية إن مواعيد انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأوكرانية التالية اقل من عام مشيرا إلى ضرورة اغتنام هذه الفترة اغتناما مثمرا بمواصلة الإصلاحات.
وأضاف أن مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أوكرانيا محددة في عام 2019م.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٩:٠١]
٢١.١٠.٢٠١٧ [٢٢:١٥]
٢١.١٠.٢٠١٧ [١١:٤١]
٢١.١٠.٢٠١٧ [١١:١٨]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [٢٠:٥٧]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٩:٠٧]
٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٨:٢٨]
٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٦:١٥]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٩:٥٢]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٧:٢٨]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٣:٠٣]
٢٤.١٠.٢٠١٧ [٢١:٠٧]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٦:٥١]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٢:٤٥]
٢١.١٠.٢٠١٧ [١٢:٢٥]
١٢.١٠.٢٠١٧ [٢٠:٣٧]
١٩.١٠.٢٠١٧ [١٧:٠١]
١٠.١٠.٢٠١٧ [٢٢:٥٠]
٠٩.١٠.٢٠١٧ [٢٠:٥١]
٠٤.١٠.٢٠١٧ [١٩:٠٨]
٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٦:٠٧]
٢١.١٠.٢٠١٧ [٠٩:٣٦]
١٩.١٠.٢٠١٧ [١٥:٣٢]
١٣.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٨]
٠٩.١٠.٢٠١٧ [١٨:١٠]
٣٠.٠٩.٢٠١٧ [١٧:٣١]
٣٠.٠٩.٢٠١٧ [١٧:٠٩]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٦:١٠]
٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٨:٣٤]
٢٣.١٠.٢٠١٧ [١٩:١٤]
١٨.١٠.٢٠١٧ [٢٠:١٣]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٩:٠٨]
٢٥.١٠.٢٠١٧ [١٢:٤٤]
٢٤.١٠.٢٠١٧ [٢١:٠٥]
٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٨:٢٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك