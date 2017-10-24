رئيس أوكرانيا يؤكد عدم تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة

كييف، 24 أكتوبر، أذرتاج

قال بترو بوروشينكو إن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تنظم في أوكرانيا قبل المواعيد المحددة.

ونقل مراسل أذرتاج عن بوروشينكو رئيس أوكرانيا قوله في كلمة ألقاها في مجلس التنمية الإقليمية إن مواعيد انطلاق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأوكرانية التالية اقل من عام مشيرا إلى ضرورة اغتنام هذه الفترة اغتناما مثمرا بمواصلة الإصلاحات.

وأضاف أن مواعيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أوكرانيا محددة في عام 2019م.