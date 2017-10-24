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    جلب 111 مليار دولار في البيئة الاستثمارية الآمنة في أذربيجان عبر أكثر من 8000 شركة أجنبية

    ٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٧:٤٦]

    باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

    قال ساحل بابايف إن أذربيجان تنشط فيه اليوم أكثر من ثمانية آلاف شركة أجنبية.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بابايف نائب وزير الاقتصاد قوله لصحفيين اليوم إن استثمار 111 مليار دولار في أذربيجان ونشاط مختلف الشركات الأجنبية في البلد دليل على نجاح سياسة باكو للاستثمارات وكذلك على تسويتها تسوية صحيحة مسائل مختلفة في مجال الاستثمار.

    وأوضح نائب الوزير بابايف أن التشريع الموجود في البلد في مجال الاستثمار الخارجي وتوقيع 48 اتفاقية على تشجيع الاستثمارات وحمايتها في البلد تمنح عددا كبيرا من الحقوق مقابل الاستثمارات الأجنبية مبلغا أن الاتفاقية النمطية الأذربيجانية محررة مع لجنة التجارة والتنمية للأمم المتحدة مع إجراء تحسينات مناسبة ما يصب في توقيع 48 اتفاقية استثمار لجلب 111 مليار دولار استثمارات مع عدم مواجهة البلد حتى الآن أيا من منازعات استثمارية كبيرة النطاق أو عقوبات نجمت عن المنازعات الاستثمارية الكبرى مشيرا إلى أن هذا دليل كذلك على كون أذربيجان شريكا موثوقا به في أجواء البيئة الاستثمارية الملائمة المكونة في البلد.

    AZERTAG.AZ :جلب 111 مليار دولار في البيئة الاستثمارية الآمنة في أذربيجان عبر أكثر من 8000 شركة أجنبية
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