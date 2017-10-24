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    مراسل أذرتاج: انطلاق حركة أول قطار شحن على مسار سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص

    ٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٨:٠٨]

    كوستاناي، 24 أكتوبر، أذرتاج

    قالت شركة سكة حديد أذربيجان السريعة إن أول قطار شحن تحركت على مسار سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الشركة أن قطار الشحن المكون من 82 حاوية ودع من محطة كوستاناي في كازاخستان إلى محطة مرسين في تركيا.

    وأوضح أن القطار سيصل أولا إلى ميناء كوريك ليتم نقل الشحن بحرا إلى ميناء باكو البحري التجاري الدولي ثم عبر سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص إلى تركيا.

    AZERTAG.AZ :مراسل أذرتاج: انطلاق حركة أول قطار شحن على مسار سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص
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