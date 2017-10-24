أسرة سفارة كوريا تزور مدينة اللاجئين في قصبة ماسازير برفقة الشركات الكورية

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

زارت اسرة سفارة جمهورية كوريا في أذربيجان مدينة اللاجئين بقصبة ماسازير لمحافظة أبشرون لملاقاة اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا من محافظة زنكيلان المحتلة الأذربيجانية في 24 أكتوبر اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الزيارة المنظمة بالتعاون مع إدارة السلطة التنفيذية لمحافظة زنكيلان في المنفى شهدت كذلك إجراء الفحوص الطبية لهم.

ثم تفقد الضيوف الظروف المهيأة لدى روضة الأطفال "شفق" بسعة 260 مقعد بالمدينة ووزعوا هدايا على الأطفال الذين استقبلوهم بفقرات فنية مختلفة.

ثم استمرت الزيارة بفصل رسمي القى فيه كلمة محافظ زنكيلان رامز حسنوف الذي أطلع الضيوف على القصبة الجديدة الإنشاء الذي يحظى بالتموين والتزويد بكل ما هو ضروري من المرافق العامة والثقافية والإدارية رافعا شكره لموظفي سفارة كوريا وممثلي الشركات الكورية الناشطة في أذربيجان على المشاركة في هذه الفعاليات النبيلة التي شملت كذلك إجراء الفحوص الطبية للاجئين.

وخطب في الفصل الرسمي سفير كوريا في أذربيجان كيم تشانغ قيو معبرا عن امتنانه من زيارة القصبة مفيدا أن هذا الدعم يهدف إلى نقل مشاعرنا القلبية إليكم سعيا منا تقديم دعم معنوي إلى اللاجئين الزنكلانيين لأننا نعلم جيدا ما هي المشاعر التي يحسها اللاجئون والمشردون الذين فقدوا وطردوا من مسقط رؤوسهم.

واكد أن بلاده تؤيد دائما موقف أذربيجان المحق متمنيا عودة عاجلة لهم إلى ديارهم الأم.

وتم التأكيد في الفصل الرسمي على أن كوريا تعير بالغ الأهمية لأذربيجان في منطقة جنوب القوقاز حيث أن كوريا لم تفتح سفارة لها في المنطقة سوى أذربيجان.

ثم تم توزيع جوائز على فائزين في مسابقة كتابة الإفادة حول "جمهورية كوريا بأعين التلاميذ" المقامة في المدرسة المتوسطة الثانوية رقم 33.

واستمرت الفعاليات بفقرات فنية وموسيقية.