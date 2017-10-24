البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 25 أكتوبر
AzerTAg.az
٢٤.١٠.٢٠١٧ [١٨:٢٥]
باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7002 مانات لدولار أمريكي واحد.
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