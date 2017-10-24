عقد اول اجتماع لفريق عمل مشترك للتعاون العسكري بين أذربيجان وإيران

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

انطلق اول اجتماع لفريق عمل مشترك للتعاون العسكري بين أذربيجان وإيران بالعاصمة باكو في 24 أكتوبر اليوم وذلك بين وزارة الدفاع الأذربيجانية ووزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية.

ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الوزارة أن الاجتماع يشهد بحث مسائل التعاون والفعاليات المشتركة في مجالات العسكرية والعسكرية الفنية والطب العسكري والصحة العسكرية والثقافية والرياضية بما فيه التعاون العسكري المدني وغيرها.

ويستمر الاجتماع إلى 25 أكتوبر.