مراسل أذرتاج: حصاد مقاعد أبناء الجلدة في الانتخابات البلدية في جورجيا

تبيليسي، 24 أكتوبر، أذرتاج

خاض205 مرشح من أبناء الجلدة في الانتخابات البلدية المنظمة في جورجيا في 21 أكتوبر وحصل 67 أذربيجانيا منهم على تفويضات نيابية مع انتخاب أحدهم عمدة لمحافظة مارنئولي.

وابلغ مراسل أذرتاج أن 165 مرشح منهم كانوا مرشحي حزب الحلم الجورجي جورجيا الديمقراطية الحاكم.

وأوضح أن أبناء الجلدة تنافسوا أساسا في 10 محافظات يقطنها الأذربيجانيون جماعيا مقدما نتائج الانتخابات كالآتي:

- محافظة مارنئولي: أكثر المحافظات الجورجية التي يقطنها الأذربيجانيون وحصل 19 أذربيجانيا على تفويضات نيابية؛

- محافظة مارنئولي: انتخب ابن الجلدة تيمور عباسوف عمدة المحافظة؛

- محافظة بولنيسي: فاز 11 أذربيجانيا من 30 مقعدا؛

- محافظة غارداباني: حصل أبناء الجلدة على 15 مقعدا من 36؛

- محافظة دمانيسي: انتخب 14 أذربيجانيا في البلدية من 29 مقعدا؛

- محافظة كاخيتي: 4 أذربيجانيين في بلدية ساغاريجو / قرية قراتشوب/ وأذربيجاني في بلدية محافظة لاقوديخي / قرية قبل/؛

- منطقة تيلافي: مقعد واحد في قرية تيلافي / قرية قراجالار/؛

- منطقة تيلافي: أذربيجاني في بلدية تيتريتشخالو / كوسالار؛

- منطقة تيلافي: أذربيجاني في بلدية كاسبي / فيرما؛

لم يفز أي منهم في الانتخابات البلدية في العاصمة تبيليسي ومدينة كوتائيسي ثاني أكبر مدن جورجيا.