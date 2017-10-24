وزير الاقتصاد الجورجي: باكو – تبيليسي – قارص يصب في مصالح تنمية وأمن المنطقة

تبيليسي، 24 أكتوبر، أذرتاج

قال جيورجي قاخاريا إن سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص لا تربط بين البلاد الثلاثة أذربيجان وجورجيا وتركيا بعضها بعضا فقط ولكنها ستربط بين مساحة جغرافية أكبر من الصين حتى أوروبا أيضا.

ونقل مراسل أذرتاج عن قاخاريا وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجي قوله لصحفيين اليوم إن تنفيذ مشروع سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص انطلق عام 2008م واليوم يستعد الخط للتشغيل مبلغا أن حفل تدشين رسميا سيقام قريبا في عاصمة أذربيجان لهذا المشروع المبني على أساس الاتفاقية الحكومية الدولية بين أذربيجان وجورجيا وتركيا معبرا عن ثقته في أن يخدم هذا المشروع لتنمية المنطقة وأمنه وسلامه ورفع رفاهية الشعوب.