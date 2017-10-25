حجم التمويل الاوروبي لمشاريع المجتمع المدني في اذربيجان اكثر من 90 مليون دولار

باكو، 25 أكتوبر (أذرتاج).

خصص الاتحاد الاوروبي اكثر من 90 مليون دولار لما يزيد عن 70 مشروعا للمجتمع المدني في اذربيجان منذ عام 2007 حتى الآن، حسبما قاله رئيس مندوبية الاتحاد الاوروبي في اذربيجان كيستوتيس يانكاوسكاس.