السفير التركي: يدل تنظيم مهرجان التسوق الثاني على ان السابق حقق هدفه

باكو، 25 أكتوبر (أذرتاج).

قال السفير التركي في أذربيجان إركان أوزورال في حديثه مع مراسل موقع مهرجان باكو للتسوق على شبكة الانترنت ان اذربيجان تخطو خطوات ناجحة في السنوات الاخيرة في مجال تطوير القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.

تناول الدبلوماسي التركي الامكانيات السياحية لاذربيجان مشيرا الى ان زيادة عدد السياح الأجانب الى أذربيجان دليل على نجاح الخطوات المتخذة. حسب رأي الدبلوماسي، فإن مهرجان باكو للتسوق أداة تأثير مهمة في سبيل تعريف العالم بثقافة البلد. الى جانب ذلك، فإن خصومات اسعار اثناء المهرجان من شأنها ان تزيد حجم التسوق والبيع وتطور اقتصاد البلد.

قال السفير ان تنظيم النسخة الثانية من مهرجان باكو للتسوق بعد اقصر مدة يدل على تحقيق المهرجان السابق هدفه. اضاف السفير ان بلاده مستعدة لمواصلة دعمها لتطوير السياحة في اذربيجان. واعرب السفير عن ثقته في ان يساهم مشروع سكة الحديد باكو-تبيليسي-قارس الذي سيحضر حفل تدشينه قادة الدول منهم رجب طيب اردوغان في المزيد من تطوير السياحة في المنطقة ايضا.