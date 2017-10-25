السفير الروماني: تسويق المنتجات المحلية اثناء المهرجان قد يسبب في الطفرة الجادة في الاقتصاد

باكو، 25 أكتوبر (أذرتاج).

قال السفير الروماني في أذربيجان دان إوانكو في حديثه مع موقع bakushopfest.com ان مهرجان باكو للتسوق سيسمح للسياح برؤية مدى القدرات الانتاجية في اذربيجان.

وذكر السفير ان المهرجان سيساهم في تطوير كافة المجالات في البلد. "اعلم ان المهرجان قد بدأ. تستضيف باكو النسخة الثانية من هذا المهرجان. تنظيم مهرجان التسوق فكرة جيدة. اعتقد ان شراء المنتجات المحلية من قبل السياح قد يؤثر إيجابيا على جميع المجالات التجارية العاملة في مجال جمع المادة الخام وانتاج المنتج النهائي. من هذا المنظور فإن بيع المنتجات المحلية قد يؤدي الى طفرة جادة في اقتصاد البلد."

"اننا نشتري المنتجات الأذربيجانية الصنع للاستهلاك اليومي. اعتقد ان هذا ايضا اسهام صغير منا في الاقتصاد الاذربيجاني"، كما قال السفير.