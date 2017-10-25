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    سياسة


    اختتام المراقبة الدولية على خط الجبهة بالأراضي الأذربيجانية المحتلة

    ٢٥‎.١٠.٢٠١٧ [١٩:٠٧]

    باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

    اختتمت بدون حادثٍ مخالف يذكر فعالياتُ المراقبة الدولية المقامة في 25 أكتوبر تشرين الأول اليوم عند خط التماس بين قوات الاحتلال الأرميني والدفاع الأذربيجاني في قسم خط الجبهة الذي يمر من خلال أراض تقرب من قرية هوراديز المحتلة لمحافظة فضولي الأذربيجانية المحتلة خارج حدود إقليم قراباغ الجبلي المحتل وذلك وفقا لتفويض المبعوث الخاص للرئيس الفاعل لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن المراقبة الدولية أجراها عن الجانب الأذربيجاني جينادي بتريكا وميخائل أولارو ومندوب فريق التخطيط رفيع المستوى الكساندر نيبوتكريتيخ فيما قام بها على الأراضي الأذربيجانية المحتلة من قبل قوات الاحتلال الأرميني والمسيطر عليها من قبلها زميلاهما المبعوث الخاص للرئيس الحالي لرئيس المنظمة أنجي كاسبشيك ومساعداه الميدانيان اوقنين يوفيج ومارتين شوستير ومندوب فريق التخطيط رفيع المستوى باتريك فارريللي.

    AZERTAG.AZ :اختتام المراقبة الدولية على خط الجبهة بالأراضي الأذربيجانية المحتلة
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