البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 25 أكتوبر

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ 26 أكتوبر/ تشرين الأول.

وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7002 مانات لدولار أمريكي واحد.