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    تمويل أعمال بناء طرق برية بمحافظة كورانبوي

    ٢٥‎.١٠.٢٠١٧ [٢٠:٤٥‎]

    باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

    أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 25 أكتوبر تشرين الأول اليوم قرارا جمهوريا ينص على تمويل بناء الطرق البرية الواصلة بين بينقصبات دلي محمدلي وموزدورلار وقيريقلي بمحافظة كورانبوي.

    وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 5.7 ملايين مانات من الأموال المخصصة لبناء وإصلاح الطرق البرية في تقسيم نفقات التمويل الاستثماري الحكومي المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2017م إلى شركة "اذر أوتويُول" بغية أعمال الإنشاء في الطريق البري المذكور التي يربط بين 15 منطقة سكنية يقطنهما 15 ألف نسمة.

    AZERTAG.AZ :تمويل أعمال بناء طرق برية بمحافظة كورانبوي
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