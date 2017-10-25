مجلة العلم والعالم الروسية تنشر مقالا علميا عن مجزرة خوجالي لمساعد الرئيس

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

نشرت مجلة العلم والعالم الروسية الشهيرة النافذة المقال العلمي المعنون بـ "مجزرة خوجالي: أسبابها ونتائجها والاعتراف بها دوليا" وباللغة الإنكليزية لمؤلفه مساعد الرئيس الأذربيجاني للشؤون الاجتماعية السياسية علي حسنوف.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المؤلف يحلل تحليلا واسعا بناء على المصادر الخارجية والوقائع والحقائق التاريخية ممارسات التطهير العرقي والمجازر والعدوان المسلح المستهدفة ضد الاذربيجانيين من جانب القوميين الفاشية الأرمن خلال القرنين الأخيرين.

ويشدد المؤلف على "ان الإبادة الجماعية التي ارتكبها الأرمن في خوجالي في نهاية القرن العشرين إحدى أبشع الجرائم ضد الإنسانية باسرها. ومأساة خوجالي لن تنساه ذاكرة التأريخ العالمي كمآسي خاتين وخيروسيما وناقاساكي وسونغمي ورواندا وسريبرينيتسا وهولوكوست. ودخلت تلك المآسي في تاريخ الحروب كالإبادة الجماعية للسكان المسالمين العزل وأثارت صدى واسعا في العالم برمته."

ومن الممكن مطالعة المقال بالعربية عبر العنوانين الآتيين:

https://azertag.az/ar/xeber/1046418 و https://azertag.az/ar/xeber/1038787 .