دوري الممتاز: جدول مباريات الجولة الـ 10

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

أعلن دوري كرة القدم للمحترفين عن جدول مباريات الجولة العاشرة دوري أذربيجان الممتاز توباز.

وابلغ مراسل أذرتاج أن مباريات الجولة تقام خلال الأيام الثلاثة 27-29 أكتوبر.

وأوضح أن الجولة تنطلق الجمعة بمباراة تجمع بين قراباغ وصبائل على ملعب اذرسون ارينا في العاصمة باكو بقيادة الحكم حمزة زاده.

وتستمر الجولة في السبت بمباراة يحل فيها غابالا ضيفا على زيرة في إستاد زيرة الأولمبي بإدارة الحكم يوسفوف بينما يضيف انتر / كشله منافسه الكنجوي كبز في ملعب انتر أرينا بقيادة الحكم محمدوف.

وتختتم الجولة الأحد 29 أكتوبر بمباراة يلتقي فيها نفطجي سومغايت على ملعب باكسل أرينا في باكو بقيادة الحكم جباروف.

يذكر أن ترتيب الأندية يتصدره قراباغ برصيد 19 نقطة ويشاركه فيه غابالا بنفس العدد من الرصيد ويليهما زيرة بناقص نقطة ثالثا. ويبتعه سومغايت برصيد 13 نقطة رابعا ونفطجي خامسا برصيد 10 نقاط متقدما أمام صبائل سادسا برصيد 9 نقاط الذي يتخلف عنه انتر / كشله بفارق نقطة سابعا ويختم الترتيب كبز الكنجوي برصيد 4 نقاط.