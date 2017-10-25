اللجنة التأديبية تبحث مخالفات في الجولة الأخيرة وتعاقب اللاعبين المخالفين والأندية منعا وغرامة

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

عقدت اللجنة التأديبية لإدارة دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم جلستها التالية لبحث مخالفات رياضية وقعت خلال الجولة الأخيرة في كل دوريات الممتاز والدرجة الأولى والأندية الرديفة.

وابلغ مراسل أذرتاج أن اللجنة التأديبية أصدرت قرارات تالية:

1 – معاقبة مدرب نادي صبائل أراز غلاموف في المباراة التي التقى فيه ناديه منافسه انتر في الجولة التاسعة من دوري توباز الممتاز بمنعه مباراة واحدة لمعاقبته من جانب الحكم بالطرد من المباراة بالبطاقة الحمراء لانتهاكه قواعد المنطقة الفنية مع تغريم النادي 800 مانات وفقا للمادة الـ62.

2 - تغريم كلا الناديين سومغايت وزيرة مبلغ 800 مانات لكل واحد منهما بالمادة الـ40 من النظام المعمول به لمعاقبة 4 لاعبين لكل منهما بالبطاقة الصفراء خلال المباراة التي حل فيها زيرة ضيفا على سومغايت ضمن الجولة التاسعة من دوري توباز الممتاز؛

3 - تغريم نادي نفطجي مبلغ 400 مانات بالمادة الـ40 من النظام المعمول به لمعاقبة 4 لاعبين للنادي بالبطاقة الصفراء خلال مباراة حل فيها ضيفا على كبز الكنجوي ضمن الجولة التاسعة من دوري الأندية الرديفة للاتي تشارك في دوري توباز الممتاز؛

4 - تغريم نادي كبز مبلغ 400 مانات بالمادة الـ 68 من النظام المعمول به لعدم تموين الملعب بأعلام رسمية للمباراة المشار إليها أعلاه؛

5 - تغريم نادي غابالا مبلغ 100 مانات بالمادة الـ 48 من النظام المعمول به لمعاقبة لاعبه المدعو عباس اقازاده المرقوم بـ 89 بالبطاقة الصفراء الثانية وطرده من جانب الحكم في د89 من المباراة التي ضيف فيها منافسه قراباغ ضمن الجولة التاسعة من دوري الأندية الرديفة للاتي تشارك في دوري توباز الممتاز مع معاقبة اللاعب مباراة واحدة؛

6 - تغريم نادي خزر مبلغ 160 مانات بالمادة الـ 60 من النظام المعمول به لعدم تموين مباراة جمعته مع ضيفه الجيش الرياضي ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى بلافتة الكترونية لاعلان عملية التبديل وغياب مساعدين خارج الملعب؛

7 - تغريم نادي صباح مبلغ 80 ماناتا بالمادة الـ40 من النظام المعمول به لمعاقبة 4 لاعبين للنادي بالبطاقة الصفراء خلال مباراة جمعته مع شوالان ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى؛

8 - تغريم نادي زاقاتالا مبلغ 80 ماناتا بالمادة الـ40 من النظام المعمول به لمعاقبة 4 لاعبين للنادي بالبطاقة الصفراء خلال مباراة جمعته مع بناء ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى؛

9 - تغريم نادي زاقاتالا مبلغ 160 مانات بالمادة الـ37.1 من النظام المعمول به لمعاقبة لاعب النادي المدعو رويني اسماعيلوف المرقوم 3 بالبطاقة الحمراء المباشرة لمخالفة صارمة في د74 في المباراة الآنف ذكرها أعلاه مع منع اللاعب المطرود مباراتين؛

10 - تغريم نادي غابالا مبلغ 800 مانات بالمادة الـ 52 من النظام المعمول به لإشعال مشجعي نادي غابالا ألعابا نارية في د86 من المباراة التي ضيف فيها قراباغ ضمن الجولة التاسعة من دوري توباز الممتاز.