دوري الدرجة الأولى: جدول الجولة الـ 5

باكو، 25 أكتوبر، أذرتاج

أعلن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عن جدول الجولة الخامسة مع أسماء طواقم التحكيم لمبارياتها التي تنظم خلال اليومين 26-27 أكتوبر.

وابلغ مراسل أذرتاج أن جميع مباريات الجولة تنطلق في نفس الساعة 15.00.

وأوضح أن الجولة تنطلق بمباراة تنظم في محافظة أقصو بين نادي المحافظة اقصو وميل موغان على الملعب المركزي بقيادة الحكم حسينوف.

وتستمر الجولة نفس اليوم بمباراتين تقامان في ضاحيتي العاصمة باكو حيث يضيف بناء منافسه شوالان بإدارة الحكم دينييف فيما يحل زاقاتالا ضيفا على قراداغ لوكباتان على ملعب لوكباتان الأولمبي بقيادة الحكم اقايف.

وتنتهي الجولة في 27 أكتوبر الجمعة بمباراتين يحل في احداهما طوران طاووس ضيفا على الجيش الرياضي بقيادة الحكم اقايف وخزر على صباح بإدارة الحكم اصغروف في إستاد قصبة بناء.

يذكر أن قراداغ لوكباتان يتزعم الترتيب برصيد 10 نقاط ويليه 4 أندية برصيد 7 نقاط لكل منها وهي صباح وبناء والجيش الرياضي وطوران طاووس.