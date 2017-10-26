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    القوات المسلحة لارمينيا تخرق الهدنة 91 مرة

    ٢٦.١٠.٢٠١٧ [١١:٤٦]

    باكو، 26 أكتوبر (ارتاج(

    خرقت القوات المسلحة لارمينيا حالة وقف اطلاق النار 91 مرة في مختلف الاتجاهات في خط الجبهة.

    افادت أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الاذربيجانية ان وحدات القوات المسلحة الارمينية اطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي باريكاماوان وفوسكيوان والمرتفعات لمحافظة نويمبريان الارمينية وقرية وازاشين لمحافظة ايجيوان الارمينية والمرتفعات على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرى كامارلي وقوشجو آيريم وبالا جعفرلي لمحافظة قازاخ الاذربيجانية، ومن مواقعها الواقعة في قريتي جيناري وآيقدزور لمحافظة بيرد الارمينية والمرتفعات على مواقع الجيش الاذربيجاني في قرى كوخانبي واغبولاق ومونجوقلو لمحافظة تاووز، ومن مواقعها الواقعة في محافظة كراسنوسيلسك على مواقع الجيش الاذربيجاني في المرتفعات لمحافظة كاداباي.

    كما تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني في قريتي كويارخ وياريمجا لمحافظة تارتار وقرى تاغيبايلي وباش قروند وجواهرلي وعابدينلي وقاراقاشلي ونميرلي ومرزيلي لمحافظة اغدام وقرية كوراباتكينو لمحافظة خوجاوند وقرى أشاغي ويسللي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقورقان وكوردلار لمحافظة فضولي وقريتي مهديلي ونوزكار لمحافظة جبرائل والمرتفعات في محافظات جورانبوي وتارتار وخوجاوند.

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