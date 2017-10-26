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    سعر النفط الأذربيجاني اكثر من 59 دولار للبرميل

    ٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٢:٣٠]

    باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

    شهدت سعر النفط الاذربيجاني انخفاضا بالأسواق العالمية.

    افاد مراسل أذرتاج أن سعر برميل النفط الأذربيجاني من نوع أذري لايت ارتفع قدر 0.50 دولار ليصل الى 59.07 دولار.

    وأضاف أن سعر برميل النفط من نوع لايت تراجع قدر 0.08 دولار في بورصة نيويورك التجارية نايمكس ليصل إلى 52.10 دولار.

    كما أنّ سعر برميل النفط من نوع برنت هبط قدر 0.07 دولار لدى بورصة انتركونتيننتال للعقود الآجلة في لندن ليباع بـ 58.37 دولار.

    AZERTAG.AZ : سعر النفط الأذربيجاني اكثر من 59 دولار للبرميل
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