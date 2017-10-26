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    اقتصاد


    العلاقات الاقتصادية بين ايران واذربيجان مستمرة في التطور

    ٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٢:٥‎٦]

    طهران، 26 اكتوبر (اذرتاج)

    افاد مراسل اذرتاج نقلا عما قاله وزير الاقتصاد والمالية الايراني مسعود كربسيان الرئيس المشارك الجديد في اللجنة الايرانية الأذربيجانية الحكومية الاقتصادية المشتركة ان العلاقات الاقتصادية بين ايران وأذربيجان تشهد تطورا متزايدا وستستمر التطور بين الدولتين المجاورتين فيما بعد ايضا.

    واضاف الوزير الايراني انه يزور اذربيجان في 26 اكتوبر بتوجيه خاص من قبل الرئيس حسن روحاني. من المقرر ان يلتقي خلال هذه الزيارة بنظيره الاذربيجاني وكبار المسئولين الاذربيجانيين الآخرين ويناقش سبل توسيع العلاقات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة.

    AZERTAG.AZ : العلاقات الاقتصادية بين ايران واذربيجان مستمرة في التطور
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