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    سياسة


    عودة مجموعة من قوة حفظ السلام الأذربيجانية من أفغانستان إلى أرض الوطن

    ٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٤:٠٤]

    باكو، 27 أكتوبر (أذرتاج)

    عادت إلى أرض الوطن مجموعة متكونة من 50 فردا من قوة حفظ السلام الأذربيجانية في إطار مهمة "الدعم الحازم" غير القتالية الجديدة للناتو، المقامة في جمهورية أفغانستان الإسلامية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن نشاط قوة حفظ السلام للقوات المسلحة الأذربيجانية في أفغانستان بدأ منذ العشرين من نوفمبر / تشرين الثاني لعام 2002.

    يساهم حاليا 90 عسكريا وطبيبان عسكريان وضابطان مهندسان للقوات المسلحة الأذربيجانية في عداد بعثة حفظ السلام الدولية في أفغانستان.

    AZERTAG.AZ :عودة مجموعة من قوة حفظ السلام الأذربيجانية من أفغانستان إلى أرض الوطن
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