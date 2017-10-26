مراغة -150 النصب الذي يفضح أطماع الأرمن الوافدين إلى أذربيجان

تارتار، 26 أكتوبر، أذرتاج

ولا شك في أن أحد المصادر التاريخية التي تثبت بدليل قاطع دامغ تهجير الأرمن إلى قراباغ الأذربيجاني هو نصب "مراغة 150" الذي أنشئ من جانب الأرمن أنفسهم بقرية شيخ ارخ لمحافظة تارتار الأذربيجانية عام 1978م إحياء للذكرى السنوية الـ 150 لتهجيرهم من مراغة الإيرانية إلى قراباغ الأذربيجاني.

ونقل مراسل أذرتاج عن المؤرخة تركان قاسموفا قولها إن نصب مراغة 150 مفكك من قبل الأرمن في أواخر القرن العشرين السابق عند بدء أطماع ترابية أرمينية ضد أراضي أذربيجان موضحة أن هذا النصب كان ثبوتا واضحا لانتقال الأرمن إلى قراباغ أراضي أذربيجان القديمة.

وأضافت قاسموفا أن إسكان ونقل الأرمن جماعيا في أراضي أذربيجان بما فيه أراضي قراباغ الجبلي انطلقت في العشرينات والثلاثينات من القرن التاسع عشر جراء الحروب المستمرة بين روسيا وايران وروسيا وتركيا مفيدة أن نقطة بدء نقل الأرمن إلى أذربيجان جماعيا تعدّ يوم توقيع اتفاقية تركمان تشاي القرية الواقعة بالقرب من مدينة تبريز في 10 فبراير 1828م بين روسيا وايران مؤكدة أن الوثائق التاريخية تدل على تهجير نحو 50 الف ارميني من ايران خلال عامي 1828 و1829م وما لا يقل عن 90 الف ارميني من تركيا الإمبراطورية العثمانية إلى أذربيجان، الأمر الذي أدى إلى نشوب أطماع ترابية للأرمن ضد أذربيجان بحكم زيادة اصطناعية لعدد الأرمن في قراباغ وسائر أراضي أذربيجان جراء هذا التهجير والنقل والهجرة.

وتحدث ساكن القرية ائلغار قاسموف الذي يتذكر حتى اليوم يوم إزاحة الستار عن نصب مراغة 150 عام 1978م عن هذا الحدث قائلا لمراسل أذرتاج " كنت في 16 عاما من العمر وعندما كنا مع والدي على طريق إلى قرية اومودلو شهدنا تدشين الأرمن هذا النصب وكان النصب مشيد من أحجار نهرية عادية على مساحة تقرب من 30 مترا مربعا بتصميم لوحة "الفتيات على الينبوع" حيث كان النصب مؤلفا من نصب قاعدي رئيسي عرضه 1.5 م وارتفاعه 3 أمتار وبجانبيه عمادان من الرخام ينفجر منهما البنبوعان. وكان مكتوبا على أحد العمادين الرخامي 1828م من الأعلى إلى الأسفل وعلى العماد الآخر 1978م بالأرقام. ومن المحفوظ مقطع النصب في شريط فيديو من جانب الأكاديمي الراحل ايمان مصطفايف. وأدرك الأرمن بعد عام 1988م خطأهم الغليظ التاريخي وسارعوا إلى تفكيك الأرقام المكتوبة على عمادي النصب التي كانت منقوضة عليهما بالحجار النهرية الصغيرة البيضاء مع شطب عنوانه "مراغة – 150" سعيا منهم إلى محو الحقيقة التاريخية.

وزاد ساكن تارتار أن أمثلة هذا النصب توجد في مدينة خانكندي وقرية شايلي للمحافظة وغيرهما من أماكن مأهولة في قراباغ مفيدا أن معظمها مدمرة او مفككة من قبل الأرمن انفسه بسبب أنها تبرهن نقل وهجرة الأرمن إلى قراباغ وسائر أراضي أذربيجان بعد الاتفاقية المذكورة.

يذكر أن بقايا نصب مراغة 150 تحمى حاليا في قصبة شيخ أرخ الواقعة على بعد بضعة كم عن مدينة تارتار ويتم الحفاظ عليه من جانب الدولة والمؤسسات الحكومية المعنية مع عروض ولافتات تعريفية توعوية.