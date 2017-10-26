السفيرة الفرنسية تتسوق في ايام مهرجان باكو للتسوق

باكو، 26 أكتوبر (أذرتاج).

قالت السفيرة الفرنسية في أذربيجان أوريليا بوشيز في حديثها مع مراسل موقع www.bakushopfest.com انها تحب مهرجان باكو للتسوق وتقوم بالتسوق في كل اسبوع.

وصفت السفيرة بتنظيم هذا المهرجان في اذربيجان بالمبادرة المهمة. واضافت ان المتسوقين المحليين والاجانب على السواء يجدون اي شيء يريدونه في المحال. لأن المحال تتضمن كل سلع تشمل على الأزياء وغيرها من البضائع الضرورية.

وأعربت الدبلوماسية الفرنسية عن ثقتها في زيادة عدد السياح خلال المهرجان.