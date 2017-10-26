البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 27 أكتوبر
AzerTAg.az
٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٨:٠٧]
باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج
أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ 27 أكتوبر/ تشرين الأول.
وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7002 مانات لدولار أمريكي واحد.
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