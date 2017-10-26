الخارجية الروسية ترحب باستعداد باكو ويريفان لتفعيل عملية المباحثات لحل نزاع قراباغ

موسكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

قالت ماريا زاخاروفا إن الخارجية الروسية ترحب باستعداد باكو ويريفان لاتخاذ إجراءات إضافية رامية إلى خفض التوتر عند خط التماس.

ونقلت مراسلة أذرتاج عن زاخاروفا الناطقة باسم الخارجية الروسية قولها في عرض موجز شرحت فيه مخرجان لقاء الرئيسين الأذربيجاني والأرميني في جنيف إن روسيا ترحب باستعداد الطرفين لخفض التوتر وتفعيل عملية المباحثات مفيدة أن موسكو تدعم بجهود المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة منسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي لتحضير لقاء تال يجمع بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والأرميني وابغت أن اللقاء المرتقب سيبحث القضايا المهمة لتسوية النزاع وتدابير وإجراءات ممكنة لاستتباب الأوضاع.

وعبرت زاخاروفا عن الأسف "على أن الأوضاع في منطقة النزاع ما تبرح معقدة وندعو باكو ويريفان لاتخاذ موقف بناء من إيجاد سبيل حل قضايا عالقة".