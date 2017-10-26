باكو تستضيف مؤتمرا دوليا في التقاليد الموسيقية في العالم المتعولم

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

تستضيف باكو العاصمة اليوم فعاليات مؤتمر علمي دولي في "التقاليد الموسيقية في العالم المتعولم" لدى المعهد الوطني للموسيقى.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المؤتمر الدولي افتتح بعرض الغناء الجماعي لقطعة "شبء هجران" لمؤلفه الملحن العبقري الشهير الأذربيجاني عذير حاجيبايلي.

وألقى رئيس المعهد الوطني للموسيقى الفنان الشعبي سيافوش كريمي كلمة افتتاحية تحدث فيها عن أهمية المؤتمر مؤكدا أن المؤتمر الدولي يشارك في فعالياته خبراء الموسيقى الوطنية العابر للاعراق والاقوام والأساتذة وضيوف دوليون يمثلون عن أذربيجان وتركيا وروسيا والولايات المتحدة الامريكية واليابان واوزبكستان وكازاخستان.

وأضاف أن برنامج المؤتمر يضم الاستماع إلى تقارير ومناقشات حول المواضيع الاليات الدفاعية عن التقاليد الموسيقية والأنظمة الفاعلة والتقاليد الموسيقية باعتبارها علامة ورمزا للانتماء الثقافي ومواقف دراسية من علم الموسيقى العرقية العصري والتقاليد الموسيقية الوطنية والعلاقات المتبادلة للابداع التلحيني الحديث وغيرها.

ثم القت نائبة رئيس المعهد لاله حسينوفا تقريرا شاملا.

واستمر المؤتمر بحلقة نقاش باشراف مدير قسم العلاقات الدولية بالمعهد جهانكير سليمهانوف.