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    توزيع جوائز على فائزين في مسابقتي اللوحات الفنية والمقالات بين التلاميذ حول "لا للمخدرات" 

    ٢٦.١٠.٢٠١٧ [١٩:٣٦]

    باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج 

    جرى اليوم بقصر مردكان للثقافة حفل توزيع الجوائز والشهادات على فائزين في مسابقات اللوحات الفنية والمصنوعات اليدوية ومقالات في موضوع "شباب أذربيجان يقولون لا للمخدرات".

    ونقل مراسل أذرتاج أن الحفل الذي رعاه مسؤولو إدارة حي خزر للشباب والرياضة عرض نتاجات التلاميذ والتلميذات حول الموضوع.

    وتم توزيع الجوائز والشهادات على الفائزين. 

    AZERTAG.AZ :توزيع جوائز على فائزين في مسابقتي اللوحات الفنية والمقالات بين التلاميذ حول "لا للمخدرات" 
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    توزيع جوائز على فائزين في مسابقتي اللوحات الفنية والمقالات بين التلاميذ حول "لا للمخدرات"  توزيع جوائز على فائزين في مسابقتي اللوحات الفنية والمقالات بين التلاميذ حول "لا للمخدرات" 