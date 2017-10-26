دوري الدرجة الأولى: أقصو – ميل موغان 3-2

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

انطلقت اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الجولة استهلت مباراة منظمة في محافظة أقصو جمعت بين أقصو المحلي وميل موغان الايميشليّ بقيادة الحكم حسينوف.

وأضاف أن مشجعين شهدوا تسجيل 5 اهداف مفيدا أن الضيف فتح الحساب غير أن صاحب الأرض خطف الفوز في الدقائق بدل الضائع.

وزاد أن اهداف اقصو أتت من جانب علي مردانلي د42 وكريموف د55 رج وعلييف 90+1 فيما رد عليها النادي الايميشلي عن طريق علييف د18 وبابايف د84 رج.