دوري الدرجة الأولى: بناء – شوالان 2-3

باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج

انطلقت اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن شوالان حل ضيفا على بناء في مباراة أقيمت في استاد قصبة بناء بإدارة الحكم دينييف.

وأضاف أن مباراة ناديي القصبتين المجاورتين شهدت كثرة الأهداف والتي فاز فيها الضيوف.

وزاد أن هدفي صاحب الأرض سجلهما سلطانوف د20 وبلدبايلي د72 فيما هز شباك المضيف كفيرتيا في د15 واخوندوف في د65 وعباسلي في د75 مرماه.