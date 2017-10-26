باكو، 26 أكتوبر، أذرتاج انطلقت اليوم مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم. وابلغ مراسل أذرتاج أن قراداغ لوكباتان زعيم الترتيب استطاع الحفاظ على موقفه بفوز جاء بهدف يتيم. وأوضح أن هدف المباراة سجله مصطفايف في د50 من مباراة منظمة على ملعب لوكباتان الأولمبي بقيادة الحكم أقايف.

AZERTAG.AZ : دوري الدرجة الأولى: قراداغ – زاقاتالا 1-0

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