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    قناة ابو ظبي التلفزيونية تبث تقريرا عن مهرجان باكو للتسوق

    ٢٧.١٠.٢٠١٧ [١٤:٢٣]

    باكو، 27 أكتوبر (أذرتاج)

    بثت قناة أبو ظبي التلفزيونية في دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرا مصورا عن مهرجان باكو للتسوق. جاء في التقرير ان اذربيجان التي تقع في ملتقى الثقافتين الاوروبية والشرقية ويمتزج فيها الماضي بالحاضر والمستقبل الباهر اصبحت مقصدا للسياح للاستجمام والاستمتاع. قيل فيه ان العاصمة باكو مدينة تضج فيها الحياة ليلا ونهارا مع المغريات السياحية منها مهرجان التسوق.

    وصف التقرير مهرجان باكو للتسوق بالمبادرة النوعية من بين الفعاليات المقامة من قبل الحكومة الاذربيجانية لجلب عدد كثير من السياح وتطوير الاقتصاد. يشهد زوار المدينة خلال فترة مهرجان التسوق عروضا كثيرة ومتنوعة في كل شيء بدء من العلامات التجارية العالمية والفنادق الفاخرة الى المطاعم التي تقدم الاكلات الاذربيجانية الشهية.

    AZERTAG.AZ :قناة ابو ظبي التلفزيونية تبث تقريرا عن مهرجان باكو للتسوق
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